26 марта 2026 в 11:38

В МИД России указали на попытки внешних сил вытеснить РФ из Азии

Дробинин: внешние силы пытаются ослабить влияние РФ в Юго-Восточной Азии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Внешние силы пытаются ослабить влияние России и Китая в Юго-Восточной Азии, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике». Он пояснил, что это происходит за счет внесения раскола в АСЕАН. Дипломат добавил, что заметны усилия для втягивания некоторых стран Азии в блоки с ограниченным составом.

Определенные внешние силы пытаются переформатировать ее пространство в своих интересах для ослабления позиций Китая и вытеснения России, — сказал Дробинин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что события в Латинской Америке и на Ближнем Востоке напрямую связаны с попытками Запада удержать остатки своего доминирования. По его словам, происходящее в указанных регионах носит драматический характер.

В свою очередь спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов выразил мнение, что Китай и страны Азии в целом становятся в мире новыми «центрами спокойствия», где обсуждаются цели устойчивого развития, которые США не очень поддерживают. Он отметил, что политика сдвигается на Восток.

