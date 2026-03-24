Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 12:02

Спецпредставитель Путина назвал новые «центры спокойствия» в мире

Титов заявил, что Китай и страны Азии становятся новыми «центрами спокойствия»

Борис Титов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Китай и страны Азии в целом становятся в мире новыми «центрами спокойствия», где обсуждаются цели устойчивого развития, которые США не очень поддерживают, заявил в эфире Радио РБК спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов. По его словам, политика сдвигается на Восток.

Политика сдвигается на Восток. По большому счету, Азия и Китай становятся таким центром спокойствия, — отметил Титов.

Спецпредставитель объяснил, что у Соединенных Штатов сейчас вектор на самостоятельные действия, однако разумные американские политики понимают необходимость многостороннего решения многих вопросов.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что США больше нельзя назвать доброжелательным гегемоном. По словам главы государства, раньше Вашингтон советовался с союзниками, прежде чем вторгаться в другие страны. При этом он признал, что американцы по-прежнему «очень сильны».

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник указал на трещины в нормах международного права из-за действий стран-гегемонов. Он подчеркнул, что правила, которые казались незыблемыми, сегодня рассыпаются, как перестоявший бетон.

Борис Титов
Россия
Китай
Азия
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.