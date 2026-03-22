22 марта 2026 в 16:25

«Другой тип гегемонии»: президент Финляндии признал, что США изменились

Президент Финляндии заявил, что США перестали быть доброжелательным гегемоном

Александр Стубб Александр Стубб Фото: CNP/AdMediaCNP/AdMedia/Global Look Press
Соединенные Штаты больше нельзя назвать доброжелательным гегемоном, такое мнение в интервью британскому изданию Telegraph высказал президент Финляндии Александр Стубб. По словам главы государства, раньше Вашингтон советовался с союзниками, прежде чем вторгаться в другие страны. При этом он признал, что США по-прежнему «очень сильны».

Я не могу подобрать прилагательное, но это другой тип гегемонии. Они все еще очень сильны. Они не полагаются на своих союзников в той же степени, — констатировал Стубб.

Финский лидер затронул вопрос конфликта на Ближнем Востоке. По мнению Стубба, в этот раз США действовали в одиночку. При этом политик не смог ответить однозначно на вопрос, как бы он описал США сейчас.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет заключить сделку. Сам американский лидер ни к каким соглашениям не готов. Республиканец отметил, что США «полностью стерли Иран с лица земли», причем на несколько недель раньше срока. Он также назвал Демократическую партию США «величайшим врагом» страны.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

