22 марта 2026 в 15:54

Трамп нашел «величайшего врага» США внутри страны

Трамп назвал Демократическую партию США величайшим врагом страны

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Демократическая партия Соединенных Штатов — это величайший враг страны, такое мнение в социальной сети Truth Social выразил президент Дональд Трамп. Такой вывод глава государства сделал после «поражения» Ирана.

Теперь, после [поражения] Ирана, величайшим врагом Америки стала крайне некомпетентная левая Демократическая партия! — заявил Трамп.

Ранее политик выдвинул Ирану ультиматум. В частности, Трамп заявил, что уничтожит все иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

Трамп также утверждает, что Иран хочет заключить сделку. Сам американский лидер ни к каким соглашениям не готов, по его словам. Республиканец отметил, что США «полностью стерли Иран с лица земли», причем на несколько недель раньше срока.

При этом, как считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке демонстрирует тенденцию к расширению границ. Он также выразил свое сожаление из-за сложившейся ситуации.

