«48 часов»: Трамп выдвинул Ирану ультиматум

Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум. В соцсети Truth Social он написал, что уничтожит иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью и без угрозы в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их многочисленные электростанции, начиная с самой крупной! — указал он.

Ранее выяснилось, что лидеры 22 стран готовы внести свой вклад в защиту безопасности в Персидском заливе и Ормузском проливе от действий Ирана. Уточняется, что эти государства также приветствуют решение Международного энергетического агентства (МЭА) разрешить координированный выпуск стратегических нефтяных запасов для стабилизации энергетического рынка.

До этого американские военные сообщили, что США активизировали военную операцию в Ормузском проливе. Усилия направлены на восстановление судоходства после действий иранских сил. Пентагон задействовал низколетящие штурмовики для ударов по иранским военно-морским целям.