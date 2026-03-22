«48 часов»: Трамп выдвинул Ирану ультиматум

Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум. В соцсети Truth Social он написал, что уничтожит иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью и без угрозы в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их многочисленные электростанции, начиная с самой крупной! — указал он.

Ранее выяснилось, что лидеры 22 стран готовы внести свой вклад в защиту безопасности в Персидском заливе и Ормузском проливе от действий Ирана. Уточняется, что эти государства также приветствуют решение Международного энергетического агентства (МЭА) разрешить координированный выпуск стратегических нефтяных запасов для стабилизации энергетического рынка.

До этого американские военные сообщили, что США активизировали военную операцию в Ормузском проливе. Усилия направлены на восстановление судоходства после действий иранских сил. Пентагон задействовал низколетящие штурмовики для ударов по иранским военно-морским целям.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Тульской области
Непобежденный россиянин выиграл главный бой турнира UFC
Собянин сообщил о сбитии летевшего на Москву беспилотника
На юге Израиля запретили жителям устраивать собрания
Вся Куба осталась без электричества
Минпросвещения разработало новый стандарт обучения
«48 часов»: Трамп выдвинул Ирану ультиматум
Роспотребнадзор перечислил смертельные болезни от укуса клеща
Демократ призвал свергнуть власть в США
В Киеве зафиксированы перебои с водой и светом
Дмитриев предрек очередь из стран ЕС за российскими энергоресурсами
Gillette зарегистрировала в России новый товарный знак
В Тегеране раздаются множественные мощные взрывы
Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Майами
Сколько БПЛА сбили над Россией за шесть часов
«Я — нет!»: Трамп заявил, что Иран захотел заключить сделку
Уиткофф отчитался о конструктивных переговорах с Украиной во Флориде
Число пострадавших при при ударе Ирана по Араду увеличилось вдвое
«Позовите нас, мы придем»: Иран предложил Евросоюзу помощь в одной проблеме
Аэропорт Саратова временно закрылся
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

