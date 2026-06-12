Почему не работает Telegram сегодня, 12 июня: замедление, заблокируют ли

Почему не работает Telegram сегодня, 12 июня: замедление, заблокируют ли

Сегодня, 12 июня, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 12 июня

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 32% жалоб на сбои в работе Telegram 12 июня приходятся на Москву, 11% — на Краснодарский край, 9% — на Московскую область, 8% — на Санкт-Петербург, 6% — на Самарскую область, 4% — на Саратовскую, Челябинскую, Калужскую, Нижегородскую области, Пермский и Приморские края и Северную Осетию, 2% — на Ульяновскую область и Ставрополье.

Почему не работает Telegram 12 июня

В начале 2026 года Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

Глава Минцифры Максут Шадаев пояснил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он также напомнил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Будет ли Telegram заблокирован в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он РИА Новости.

По мнению депутата Госдумы Андрея Свинцова, в случае блокировки Telegram «сидеть» в мессенджере без проблем не удастся, так как обходы также «подожмут».

«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — высказался парламентарий.

Ранее эксперт Владислав Войтенко отметил, что Telegram «фактически не работает» с домашних провайдеров при подключении с российских IP-адресов. Он также выразил уверенность в том, что о работе мессенджера через мобильный интернет «можно забыть».

«Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram. Все это происходит на фоне того, что официально мессенджер пока не заблокирован. Вероятно, дело идет к полной блокировке», — добавил Войтенко.

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