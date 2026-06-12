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12 июня 2026 в 13:43

Переселенцы с Украины провели в Крыму масштабный флешмоб ко Дню России

Переселенцы с Украины запустили воздушные шары в Крыму в честь Дня России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Симферополе украинские переселенцы устроили флешмоб, запустив в небо десятки шаров в цветах российского флага, сообщил РИА Новости глава центра поддержки украинских переселенцев в Крыму движения «Другая Украина» Олег Бондаренко. Мероприятие приурочили ко Дню России. Оно прошло у памятника императрице Екатерине Второй в центре города.

По случаю Дня России участники акции — украинские переселенцы вместе со своими детьми — запустили в небо десятки воздушных шаров в цветах российского триколора. Для нас День России — важный символический праздник, указывающий на возрождение великой страны, укрепление ее суверенитета и развития гражданского общества, — указал Бондаренко.

Ранее гигантский российский триколор развернули жители Тель-Авива в честь Дня России. Патриотическая акция состоялась в одном из городских парков. Участниками мероприятия стали десятки израильтян и русскоязычных жителей страны. Площадь полотнища составила около 600 квадратных метров.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении, направленном президенту Владимиру Путину по случаю Дня России, назвал РФ примером подлинного суверенитета и сохранения национальной самобытности. Он отметил, что стране удается сочетать устойчивое экономическое развитие с внедрением современных технологий.

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