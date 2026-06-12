Гигантский триколор развернули в Израиле в честь Дня России

Десятки израильтян и русскоязычных жителей развернули российский триколор в Тель-Авиве в честь Дня России, передает РИА Новости. Мероприятие прошло в одном из парков города.

Организаторы отметили, что площадь триколора достигает 600 квадратных метров. Некоторые собравшиеся были одеты в национальные наряды, сказано в публикации.

День России как праздник был учрежден 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации. В 1994 году он получил статус государственного и официальное название «День принятия Декларации о государственном суверенитете России». В 1998 году президент страны в обращении к гражданам предложил именовать этот день Днем России. Привычное сегодня название праздник получил официально в 2002 году — после вступления в силу Трудового кодекса РФ.

До этого глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил в День России, что любовь, вера и гордость объединяют всех жителей страны. По его словам, праздник символизирует многовековую историю государства, неразрывную преемственность эпох и сохранение традиций.

Также поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России направил султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид. Монарх выразил наилучшие пожелания российскому лидеру и всему народу России.