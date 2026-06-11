Султан Омана обратился к Путину по случаю Дня России

Султан Омана обратился к Путину по случаю Дня России Султан Омана поздравил Путина с Днем России

Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, передает в соцсети X МИД султаната. Он передал наилучшие пожелания главе российского государства и дружественному народу.

Его Величество султан Хайсам бен Тарик направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете, — сказано в заявлении.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что у президента 12 июня запланированы мероприятия в честь Дня России. По его словам, глава государства традиционно присоединится к событиям по случаю праздника.

До этого Путин поздравил россиян с наступающим Днем русского языка. Российский лидер провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Также он поблагодарил участников за активную работу, в первую очередь за подготовку основ государственной языковой политики.