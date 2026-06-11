Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 14:16

Султан Омана обратился к Путину по случаю Дня России

Султан Омана поздравил Путина с Днем России

Хайсам бен Тарик Аль Саид Хайсам бен Тарик Аль Саид Фото: Tejas Sandhu/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, передает в соцсети X МИД султаната. Он передал наилучшие пожелания главе российского государства и дружественному народу.

Его Величество султан Хайсам бен Тарик направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете, — сказано в заявлении.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что у президента 12 июня запланированы мероприятия в честь Дня России. По его словам, глава государства традиционно присоединится к событиям по случаю праздника.

До этого Путин поздравил россиян с наступающим Днем русского языка. Российский лидер провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Также он поблагодарил участников за активную работу, в первую очередь за подготовку основ государственной языковой политики.

Мир
День России
Оман
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта судьба четырех пострадавших при атаке ВСУ на Енакиево
Зеленского не ждут в Польше на конференции из-за скандала с УПА
Объекты ТЭК России защитили новыми антидроновыми системами
ЕС запретил Киеву тратить деньги с транша без разрешения
Захарова строками Пушкина урезонила европейских послов
Губерниев раскрыл, что изменится для России с назначением нового главы FIS
В Госдуме назвали способы заставить Украину и Запад ускорить переговоры
ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью более 30 дронов
Пенсионер из Сибири предстанет перед судом за убийство 14-летней давности
Десятки пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона
В Новосибирске потушили открытое горение на складе площадью 1,7 тыс. кв. м
Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Чурсиной
Экс-футболист «Зенита» призвал Тюкавина не переходить в команду
Похитителя маленькой девочки в Югре отправили в СИЗО
ЕС готовит подлянку для граждан России, Белоруссии и Ирана
Росстандарт утвердил ГОСТ на детские игрушки с ИИ
В Госдуме ответили, могут ли разблокировать Telegram в России
Новая «Легенда» АвтоВАЗа: как изменилась Lada Niva — что уже не раздражает
Появились новые подробности об ударе по Музею обороны Севастополя
Прокуратура Киева подтвердила обыски у фигуранта дела Миндича
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.