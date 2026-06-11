Песков раскрыл, чем Путин займется в День России Песков: у Путина запланированы мероприятия по случаю Дня России

У президента России Владимира Путина 12 июня запланированы мероприятия в честь Дня России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводятся в канале Кремля в мессенджере МАКС, глава государства традиционно присоединится к событиям по случаю праздника.

Завтра у президента также рабочий день, традиционно День России — национальный праздник, будут мероприятия, собственно, как обычно, — сообщил Песков.

Ранее власти Ямала запретили розничную продажу алкогольных напитков на территории округа в День России, 12 июня. Ограничения введены для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время массовых праздничных мероприятий.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что выходной в честь Дня России 12 июня не отразится на зарплате. Он отметил, что выплаты рассчитываются в соответствии с производственным календарем. Финансист подчеркнул, что в этом месяце ожидается 21 рабочий день и девять выходных или праздничных дней.