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08 июня 2026 в 18:12

В одном из регионов в День России запретят продавать алкоголь

Власти Ямала запретили розничную продажу алкоголя 12 июня

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
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Власти Ямала запретили розничную продажу алкогольных напитков на территории округа в День России, 12 июня, сообщает окружной департамент экономики. Ограничение введено для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время массовых праздничных мероприятий.

В письме ведомства говорится, что в целях исключения продажи алкоголя предпринимателей просят заранее предупредить продавцов и заблокировать, перепрограммировать контрольно-кассовую технику. Запрет не распространяется на кафе, рестораны и бары — там алкоголь можно купить, но только для употребления на месте и при предъявлении паспорта. За нарушение предпринимателям грозит штраф.

Ранее сообщалось, что после введения ограничений на розничную продажу алкоголя с марта 2025 года потребление спиртного в Вологодской области сократилось на 1,42 литра на человека, заявил губернатор Георгий Филимонов на полях Петербургского международного экономического форума. По данным ЕГАИС, объем продаж упал примерно на 18%. В области полностью закрыты все 610 алкомаркетов, 125 «наливаек» и 316 точек продажи вейпов.

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