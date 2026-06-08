В одном из регионов в День России запретят продавать алкоголь

В одном из регионов в День России запретят продавать алкоголь Власти Ямала запретили розничную продажу алкоголя 12 июня

Власти Ямала запретили розничную продажу алкогольных напитков на территории округа в День России, 12 июня, сообщает окружной департамент экономики. Ограничение введено для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время массовых праздничных мероприятий.

В письме ведомства говорится, что в целях исключения продажи алкоголя предпринимателей просят заранее предупредить продавцов и заблокировать, перепрограммировать контрольно-кассовую технику. Запрет не распространяется на кафе, рестораны и бары — там алкоголь можно купить, но только для употребления на месте и при предъявлении паспорта. За нарушение предпринимателям грозит штраф.

Ранее сообщалось, что после введения ограничений на розничную продажу алкоголя с марта 2025 года потребление спиртного в Вологодской области сократилось на 1,42 литра на человека, заявил губернатор Георгий Филимонов на полях Петербургского международного экономического форума. По данным ЕГАИС, объем продаж упал примерно на 18%. В области полностью закрыты все 610 алкомаркетов, 125 «наливаек» и 316 точек продажи вейпов.