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12 июня 2026 в 09:12

Аксенов раскрыл, что объединяет всех россиян

Аксенов: любовь, вера и гордость объединяют всех россиян

Сергей Аксенов Сергей Аксенов Фото: kremlin.ru
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Любовь, вера и гордость являются тремя главными чувствами, которые сегодня объединяют всех жителей РФ, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем канале на платформе МАКС по случаю празднования Дня России. Губернатор подчеркнул, что этот праздник олицетворяет многовековую историю страны, непрерывную связь эпох и передачу традиций от поколения к поколению.

Любовь, вера и гордость. Вот три главных чувства, которые сегодня объединяют всех нас. Любовь к Родине. Вера в Россию. Гордость за свою страну, — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в День России, 12 июня, у российского лидера Владимира Путина намечены праздничные мероприятия. По словам представителя Кремля, глава государства по традиции примет участие в торжествах, посвященных этой дате.

Кроме того, султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид направил поздравительное послание Путину в связи с празднованием Дня России. Монарх передал наилучшие пожелания российскому лидеру и всему дружественному народу.

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