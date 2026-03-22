Какие 22 страны готовы внести вклад в защиту Ормузского пролива

22 марта 2026 в 00:16

МИД ОАЭ: 22 страны готовы внести вклад в защиту Ормузского пролива

Фото: Xinhua/Global Look Press
Лидеры 22 стран готовы внести свой вклад в защиту безопасности в Персидском заливе и Ормузском проливе от действий Ирана,сообщила пресс-служба МИД ОАЭ. Уточняется, что эти государства также приветствуют решение Международного энергетического агентства (МЭА) разрешить координированный выпуск стратегических нефтяных запасов для стабилизации энергетического рынка.

Совместное заявление лидеров Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии, Канады, Республики Корея, Новой Зеландии, Дании, Латвии, Словении, Эстонии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Чехии, Румынии, Бахрейна, Литвы и Австралии. <...> Мы выражаем готовность внести вклад в соответствующие меры для обеспечения безопасного прохода через пролив, — указано в публикации.

Ранее американские военные сообщили, что США активизировали военную операцию в Ормузском проливе. Усилия направлены на восстановление судоходства после действий иранских сил. Пентагон задействовал низколетящие штурмовики для ударов по иранским военно-морским целям.

До этого высокопоставленный представитель иранских властей заявил, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства только после полного прекращения боевых действий на территории Ближнего Востока и выполнения требований Тегерана. Среди условий — компенсация Ирану за причиненный ущерб, прекращение атак на союзные группировки и вывод израильских войск из Ливана.

