«Мы должны забрать всю Украину»: Кадыров о продолжении СВО

Украина не должна существовать как государство, и необходимо применять более жесткие меры, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время общения с журналистами на мероприятии, посвященном Дню России, в Грозном. Как передает ТАСС, по его словам, нужно «забрать» под контроль всю территорию бывшей советской республики. Причиной он назвал обстрелы мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры.

Если меня спросить, то мы должны забрать всю Украину. Потому что они сегодня стреляют по мирным жителям, по мирным объектам инфраструктуры ракетами — это не банда какая-то, это государственные террористы. <…> Этих шайтанов снабжают многие страны мира. Россия борется с десятками стран и доказывает, что всегда была сильной, мощной, и мы должны, если меня спросить, обстреливать более мощным высокоточным оружием, — сказал он.

Ранее Кадыров заявлял, что победа в Великой Отечественной войне является нравственным ориентиром, а также символом мужества, самоотверженности и безграничной любви к Отчизне. Он отметил, что с первых дней той войны противник пытался сломить дух советского народа.

До этого глава Чечни отмечал, что на Харьковском направлении российские операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили вражескую диверсионную группу и сняли на видео операцию по ее ликвидации. Эта операция проводилась в зоне ответственности военнослужащих стрелкового батальона имени шейха Мансура Министерства обороны.