Кадыров показал кадры уничтожения украинской ДРГ на Харьковском направлении Кадыров: ВС России уничтожили диверсантов на Харьковском направлении

Российские операторы БПЛА на Харьковском направлении обнаружили диверсионную группу и засняли операцию по ее уничтожению, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, операция проходила на территории зоны ответственности военнослужащих стрелкового батальона имени шейха Мансура Минобороны.

Враг не оставляет попыток противостояния нашим подразделениям на данном участке. Дроноводы в круглосуточном режиме отслеживают контролируемую территорию и пресекают любые проявления ВСУ. При обнаружении врага — огонь на поражение, — написал Кадыров.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения расчетом системы ТОС-1А «Солнцепек» подземных укрытий ВСУ. Разведчики группировки «Восток» обнаружили укрепрайон с развитой сетью подземных ходов в Запорожской области.

До этого российские войска уничтожили узел связи противника на Харьковском направлении. Кадыров добавил, что ВСУ тщательно замаскировали позиции, рассчитывая сохранить управление своими подразделениями. Глава Чечни уточнил, что скрытые позиции удалось найти операторам беспилотников.