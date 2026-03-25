Кадыров показал кадры уничтожения узла связи ВСУ под Харьковом Кадыров: спецназ «Ахмат» ликвидировал узел связи противника под Харьковом

Российские войска уничтожили узел связи противника на Харьковском направлении, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Ахмат Кадыров. По его словам, объект обнаружили в ходе разведки. Кадыров добавил, что ВСУ тщательно замаскировали позиции, рассчитывая сохранить управление своими подразделениями.

Успешную работу провели военнослужащие батальона «Ваха» легендарного спецназа «АХМАТ» МО РФ совместно с РШБр «Рубеж», 45-й бригадой специального назначения и батальоном «Хохол» спецназа «АХМАТ» МО РФ, — написал он.

Глава региона рассказал, что скрытые позиции удалось найти российским операторам беспилотников. Они сразу же передали всю информацию ударным расчетам, которые и провели серию атак по вражескому узлу связи.

Ранее стало известно, что на Харьковском направлении подразделение Вооруженных сил Украины понесло серьезные потери. По информации российских силовых структур, практически вся 2-я рота 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропала без вести в ходе попытки форсировать реку Волчья.