Путин выразил благодарность сыну Кадырова

Путин объявил благодарность сыну Кадырова за заслуги в области спорта

Президент России Владимир Путин объявил благодарность сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмату, следует из распоряжения на портале правовой информации. Глава государства поблагодарил его за заслуги в области физической культуры и спорта. В начале 2026 года сын Кадырова занял пост исполняющего обязанности вице-премьера Чечни.

За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу, — говорится в тексте.

Ранее Путин объявил благодарность водителям скорой медицинской помощи из Курской области за проявленные смелость и решительность при исполнении профессионального долга. Всего награды были присвоены четверым сотрудникам: Олегу Агапову, Сергею Караеву, Сергею Новосельцеву и Евгению Нургалееву.

До этого Путин подписал указ о награждении российских спортсменов, ставших победителями XIV Паралимпийских зимних игр. Высоких наград также удостоились тренеры, подготовившие чемпионов. Согласно указу главы государства, орден Дружбы получили пять паралимпийцев: Анастасия Багиян, Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков и Сергей Синякин.