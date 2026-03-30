30 марта 2026 в 17:28

Россия и Индия обсудили Ближний Восток и контакты на высшем уровне

Замглавы МИД РФ Руденко обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с коллегами из Индии

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко Фото: МИД РФ/РИА Новости
В Нью-Дели состоялись переговоры заместителя главы МИД России Андрея Руденко с представителями руководства Индии, в ходе которых обсуждались двусторонние отношения и международная повестка, сообщили в МИД РФ. Стороны также затронули конфликт на Ближнем Востоке и перспективы контактов на высшем уровне.

30 марта в Нью-Дели заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко провел политические консультации с первым заместителем министра иностранных дел Республики Индии Викрамом Мисри. Состоялась отдельная встреча с заместителем советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Паваном Капуром. Андрей Руденко был также принят министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, — говорится в сообщении.

В ходе переговоров обсуждался широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, включая текущий и перспективный график политических контактов, в том числе на высшем уровне. Участники консультаций подтвердили поступательное развитие особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией, а также близость или совпадение подходов по ключевым международным вопросам. Стороны договорились «продолжить доверительный диалог на всех уровнях».

Ранее президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил, что разворот России на Восток состоялся, но о полном замещении европейских рынков говорить пока рано. Несмотря на значительное расширение работы с Китаем, Индией и странами Ближнего Востока, российский бизнес сталкивается с практическими сложностями, отметил он. По словам главы ТПП, правильнее говорить не о замещении, а о перестройке внешней торговли.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

