30 марта 2026 в 18:00

В ТПП объяснили, почему разворот на Восток не стал заменой ушедшему Западу

Разворот России на Восток состоялся, но о полном замещении европейских рынков говорить пока рано, заявил в интервью NEWS.ru президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Несмотря на значительное расширение работы с Китаем, Индией и странами Ближнего Востока, российский бизнес сталкивается с практическими сложностями, отметил он. По словам главы ТПП, правильнее говорить не о замещении, а о перестройке внешней торговли.

Разворот на Восток в целом состоялся, но говорить о полном замещении западных рынков пока рано. В ряде отраслей европейские рынки были более маржинальными и стабильными, поэтому их замещение требует времени, – сказал Катырин.

Он пояснил, что бизнес сталкивается с практическими сложностями — от логистики и расчетов до адаптации продукции под требования новых рынков. По словам главы ТПП, правильнее говорить не о полном замещении, а о перестройке внешней торговли: компании формируют более широкую географию экспорта и работают сразу с несколькими регионами, чтобы снизить риски.

Ранее Катырин заявил, что с 2026 года малый бизнес столкнется с ростом не только налоговой нагрузки, но и административных расходов, что создаст «эффект отсечки» для предприятий, работающих на рентабельности 5–10%.

Наталья Петрова
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
