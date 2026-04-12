12 апреля 2026 в 15:30

«Тираны усвоили»: в Иране увидели принятие Вашингтоном сущности Тегерана

Глава пресс-службы президента Ирана: США признали неколебимость Тегерана

США и их союзники сделали вывод, что Иран готов к диалогу, но не поддается силовому давлению, заявил в соцсети X глава управления по связям с общественностью администрации президента Исламской Республики Мохаммад Мехди Табатабаи. По его словам, Белый дом понял, что у Тегерана есть ресурсы и силы на защиту от агрессии.

Уроки, которые тираны с острова Эпштейна и их союзники, убивающие детей, усвоили от Ирана на данный момент в 2026 году: <…> мы прекрасно умеем защищаться от агрессии, и делаем это на высшем уровне. Мы открыты для диалога и переговоров, но не поддадимся силовому давлению, — сообщил Табатабаи.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс признал, что переговоры между представителями США и Ирана, состоявшиеся в столице Пакистана, не увенчались успехом. По его словам, иранская делегация не согласилась с предложенными условиями.

До этого глава иранской делегации Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что США не смогли заслужить доверия Ирана в ходе переговоров в Исламабаде. При этом он отметил, что Тегеран выдвигал предложения по мирному разрешению конфликта.

Песков назвал инструкции кораблям по сопровождению танкеров секретными
ЦАХАЛу приказали готовиться к продолжению войны после провала переговоров
В США заявили, что «узкие места» Ирана и Китая поставили США в тупик
«Катастрофа»: Буданов сделал тревожное заявление о будущем Украины
Трамп раскрыл детали переговоров с Ираном
Трамп объявил морскую блокаду Ирана после неудачных переговоров
Священник окатил собравшихся на пасхальной службе водой из кубка
«Делает невозможное»: дочь Турецкого поздравила отца с днем рождения
Годовщину полета Гагарина в космос отметили в Байконуре
«Ни квартир, ни машин»: дочка Распутиной пожаловалась на тяготы жизни
Ульянов назвал условие, при котором США и Иран сразу достигли бы согласия
В Госдуме назвали вид космического туризма в России, не имеющий аналогов
Стало известно, о чем будут говорить Путин и президент Индонезии
Скончалась внучка звезды немого кино Веры Холодной
Выборы в Венгрии 12 апреля: последние новости, промежуточные результаты
«Тираны усвоили»: в Иране увидели принятие Вашингтоном сущности Тегерана
Президент Ирана поздравил православных христиан в России с Пасхой
Обломки украинского БПЛА нашли на популярном пляже в Эстонии
Президент Ирана рассказал Путину, как прошли переговоры с США
Москвич взломал веб-камеру тещи и несколько лет тайно ее снимал
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

