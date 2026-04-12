США и их союзники сделали вывод, что Иран готов к диалогу, но не поддается силовому давлению, заявил в соцсети X глава управления по связям с общественностью администрации президента Исламской Республики Мохаммад Мехди Табатабаи. По его словам, Белый дом понял, что у Тегерана есть ресурсы и силы на защиту от агрессии.

Уроки, которые тираны с острова Эпштейна и их союзники, убивающие детей, усвоили от Ирана на данный момент в 2026 году: <…> мы прекрасно умеем защищаться от агрессии, и делаем это на высшем уровне. Мы открыты для диалога и переговоров, но не поддадимся силовому давлению, — сообщил Табатабаи.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс признал, что переговоры между представителями США и Ирана, состоявшиеся в столице Пакистана, не увенчались успехом. По его словам, иранская делегация не согласилась с предложенными условиями.

До этого глава иранской делегации Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что США не смогли заслужить доверия Ирана в ходе переговоров в Исламабаде. При этом он отметил, что Тегеран выдвигал предложения по мирному разрешению конфликта.