Британский журнал The Spectator назвал украинского президента Владимира Зеленского препятствием на пути к мирному урегулированию конфликта. Кроме того, авторы публикации охарактеризовали текущий этап его президентства как самый грязный период пребывания у власти.

По мнению журнала, трудности для Зеленского связаны не только с вопросом урегулирования конфликта. Ситуацию также осложняет продолжающийся коррупционный скандал, который, как утверждается в статье, серьезно подорвал доверие украинцев к власти.

Ранее в польском парламенте произошла массовая перепалка во время обсуждения высказывания заместителя министра науки страны Анджея Шептицкого об Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Чиновник, который имеет украинские корни, назвал националистов «стойкими украинскими солдатами», которые якобы боролись за свободу.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что НАТО пытается с помощью президента Украины Владимира Зеленского запугать главу Белоруссии Александра Лукашенко. Он отметил, что Киев намерен спровоцировать Минск на резкие ответные высказывания.