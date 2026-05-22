22 мая 2026 в 12:18

«Польский след»: политолог об угрозах Зеленского в адрес Лукашенко

Политолог Перенджиев: НАТО пытается с помощью Зеленского запугать Лукашенко

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Zelensky At Palazzo Chigi, Rome , Italy Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press
НАТО пытается с помощью президента Украины Владимира Зеленского запугать главу Белоруссии Александра Лукашенко, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, Киев намерен спровоцировать Минск на резкие ответные высказывания.

Чувствуется определенный заказ со стороны Запада на информационно-психологическое воздействие на Лукашенко. По сути, речь идет о терроризировании президента Республики Беларусь. Почему? Потому что сами по себе публичные заявления Зеленского, что у Киева «есть возможность превентивно работать в отношении руководства Белоруссии» — это угроза насильственной смерти. Понятно, что после такого с Украиной невозможно вести нормальный диалог. Я думаю, что Зеленский хочет таким образом вывести Лукашенко на грубые, негативные высказывания и обвинить в агрессии, — пояснил Перенджиев.

По его мнению, в данной ситуации отчетливо прослеживается так называемый польский след, так как Варшава давно сосредоточилась на угрозах в адрес Минска и выступает главным субъектом эскалации. Политолог добавил, что любые конфликты с Белоруссией Польша проводит под контролем НАТО.

В риторике Зеленского в адрес Лукашенко, конечно, прослеживается польский след. В последнее время, конечно, именно между этими двумя странами идет эскалация. Но ее субъект — это, конечно, Польша. Хотя Варшава точно не решилась бы на такое самостоятельно. Любые конфликты с Минском наверняка проворачиваются под контролем руководства НАТО. Все это коррелируется с прошедшими ядерными российско-белорусскими учениями, — заключил Перенджиев.

Ранее Лукашенко заявил, что пропускает мимо ушей высказывания Зеленского. Он назвал их «пустой болтовней», не заслуживающей ответа.

Европа
Украина
Белоруссия
Александр Лукашенко
Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
