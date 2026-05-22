22 мая 2026 в 13:05

Страна-сосед России пообещала построить город для военных США

Польша пообещала построить город для военных США

Польша планирует построить за свой счет военный городок для размещения пяти тысяч военнослужащих США и их семей, заявил замглавы оборонного ведомства республики Павел Залевский. По его словам, Варшава предложила Пентагону «разместить американских военных на постоянной основе», передает газета The Wall Street Journal.

Залевский указал, что его страна полностью покроет затраты на строительство, Польша готова к этому. При этом он не уточнил, где именно построят объект и каковы сроки и стоимость реализации масштабного проекта.

Ранее президент США Дональд Трамп в своих социальных сетях заявил о намерении направить в Польшу еще пять тысяч американских военнослужащих. Причиной он назвал успешное избрание президентом Польши Кароля Навроцкого, которого он поддерживал.

До этого бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал участников военного блока приложить максимум усилий для сохранения США в качестве надежного союзника. Он признал наличие определенных разногласий между американской стороной и другими членами Альянса.

