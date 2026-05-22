Хулиганство, а не педофилия: педагог мастурбировал на уроке сельской школы

В Пермском крае задержали учителя информатики, который мастурбировал в кабинете во время урока. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Девочки сняли на видео

В поселке станции «Чайковская» школьники столкнулись с противоправным поведением взрослого. Педагог школы «МБОУ Чайковская СОШ» мастурбировал на учениц седьмого класса, сообщает Telegram-канал «Пермское чтиво».

По информации канала, учитель информатики занимался публичным самоудовлетворении не впервые. Но в этот раз ученицы успели заснять поведение педагога на камеру. Сначала они разослали видеоролик сверстникам. В кадре на пару секунд появляется мужчина, который демонстративно, расставив ноги, занимается самоудовлетворением.

Хулиганство или растление?

Вскоре информация дошла до местного Министерства образования. Там подтвердили: к ним поступила информация о противоправном поведении педагога в одной из поселковых школ Нытвенского округа.

Следственный комитет Прикамья возбудил уголовное дело. При этом разбирательство начато не по одной из педофильских статей УК, а по ст. 213 «Хулиганство».

«Следователем следственного отдела по Индустриальному району города Перми СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). В социальных медиа распространена видеозапись, на которой несовершеннолетний в автобусе наносит удары женщине, сделавшей ему замечание по поводу курения в общественном транспорте. Следователем устанавливается лицо, причастное к совершению преступления. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — доложили в СКР.

Педагог задержан

Изданию Properm.ru в Следственном комитете сообщили, что педагог уже задержан. В ближайшее время для него будет избрана мера пресечения.

Телефоны, указанные на сайте общеобразовательного учреждения, сегодня не отвечают, поэтому не удалось установить, уволен ли опальный педагог. Согласно материалам на сайте школы, у учителя большой преподавательский стаж — 39 лет. Образование он получил в Пермском государственном педагогическом институте, на кафедре «химия и биология». Второе высше получал в ПГПУ по профилю «экология».

В школе он также вел курс внеурочной деятельности «Робототехника». Мужчина имеет звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

