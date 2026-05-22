На Украине идет скрытая подготовка к отстранению от должности президента Владимира Зеленского, написал в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его мнению, ключевыми свидетельствами скорого транзита власти выступают участившиеся громкие дела Национального антикоррупционного бюро Украины против ближайшего окружения главы государства.

Подготовка к отстранению Зеленского от власти видна невооруженным взглядом. Все это — очевидная подготовка в перехвату контроля над системой тогда, когда это понадобится, — написал Дубинский.

Все происходящее на Украине он назвал скоординированными шагами внешних и внутренних сил, которые, по мнению политика, направлены на мгновенное взятие государственного аппарата под свой контроль. Кроме того, парламентарий обратил внимание на поступающие со стороны европейских партнеров жесткие требования о передаче им полного контроля над местными силовыми ведомствами и прокуратурой.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский превратился в кровавого узурпатора в попытках уцепиться за свою должность. По ее словам, политик использует для этого любые средства, но не ради мира, а ради продолжения конфликта.