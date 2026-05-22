22 мая 2026 в 14:24

Украинский дрон сдетонировал на предприятии под Белгородом

Фото: Социальные сети
Дрон Вооруженных сил Украины взорвался на территории предприятия в селе Ясные Зори Белгородской области, сообщает оперативный штаб региона. По предварительной информации, в результате удара есть один пострадавший, ему оказали помощь.

Мужчина, получивший минно-взрывную травму и мелкие осколочные ранения ноги, самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу. Пострадавшему оказана медицинская помощь, лечение продолжит амбулаторно, — указано в материале.

Атаке украинских БПЛА также подвергся Донецк. Ранения получили четверо мирных жителей в Петровском и Калининском районах. Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин, среди пострадавших — мужчина, женщина, 20-летний молодой человек и 24-летняя девушка.

Тем временем власти Сызрани отменили все массовые мероприятия до конца текущей недели. Соответствующее решение было принято на фоне атаки украинских беспилотников. В результате атаки дронов ВСУ на город погибли два человека, также есть пострадавшие.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 121 беспилотник ВСУ. В частности, дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях, в Калмыкии, в Крыму, а также над акваторией Каспийского моря.

