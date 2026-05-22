22 мая 2026 в 15:00

Лавров назвал главное качество, без которого не стать дипломатом

Лавров: эрудиция стала ключом в современном мире

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Эрудиция стала ключом в современном мире, и каждому человеку необходимо развивать собственные когнитивные способности, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью интернет-изданию «Детская редакция». По его словам, для дипломата это качество просто обязательно.

С точки зрения дипломата, как и с точки зрения любого человека, эрудиция — это ключ в современном мире. Надо развивать собственные, как сейчас говорят, когнитивные способности. <…> Делается это путем познания как можно большего количества исторических, психологических фактов, фактов из жизни нашей страны, наших соседей. Это пригодится любому человеку, а для дипломата это просто обязательно, — отметил Лавров.

Говоря о технологической революции, глава МИД подчеркнул, что самое главное — чтобы дети не «утонули» в гаджетах. Министр также дал совет будущим студентам, желающим учиться в МГИМО: не жалеть сил на учебу и не ограничиваться только той литературой и темами, которые предусмотрены программой факультета.

Ранее Лавров признался, что у него не бывает ощущения усталости или отсутствия сил. Министр посоветовал всем «не напрягаться», чтобы сохранить здоровье, работоспособность и эффективность. По его словам, еще одним важным качеством дипломата является умение терпеть, в том числе скучные мероприятия.

Власть
МИД РФ
Сергей Лавров
дипломаты
качества
