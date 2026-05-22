Писатель раскрыл, кто контролирует порнобизнес на Украине

Порнобизнес на Украине перешел под негласный государственный контроль, рассказал NEWS.ru писатель Платон Беседин. В последние годы в него включается все больше высокопоставленных лиц, поскольку это выгодно, подчеркнул он.

У них это началось 20 лет назад. С развитием технологий вырос и финансовый оборот этого бизнеса, и его доступность. Сначала это был узкий сегмент — не сказать, что маргинальный, но «крыша» на него не обращала внимания. А потом все перешло под негласный государственный контроль, потому что это стало выгодно, — пояснил он.

При этом президент Украины Владимир Зеленский, который в свое время лично выступал за декриминализацию порно, вряд ли напрямую замешан в этой индустрии, полагает Беседин. С другой стороны, он не исключает, что косвенно прибыль до главы государства все-таки доходит.

Для Зеленского это просто не те деньги. Он и так зарабатывает миллиарды долларов и евро на конфликте. Хотя коррупция и махинации пронизывают всю систему украинской власти, и какие-то отчисления за прикрытие по всей этой преступной вертикали могут идти и ему, — предположил писатель.

Ранее сообщалось об обысках в управлениях Нацполиции в трех областях Украины. По их итогам были задержаны несколько чиновников, которым предъявили обвинения по статье «Получение неправомерной выгоды». Генпрокуратура республики сообщила, что следственные действия были связаны с «крышеванием» полицией вебкам-студий.