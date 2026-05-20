Обыски начались в управлениях Нацполиции Украины

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой проводит обыски в трех областных управлениях Национальной полиции, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Отмечается, что в рамках антикоррупционной операции задержаны несколько чиновников.

Среди подозреваемых фигурируют помощник замминистра МВД, руководители и заместители областных управлений полиции в Тернопольской, Ивано-Франковской и Житомирской областях. Им предъявлены подозрения по статье «Получение неправомерной выгоды». На этом фоне глава Национальной полиции Украины Иван Выговский принял решение подать заявление об увольнении.

Ранее Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) подтвердила проведение обысков у двух своих членов — Александра Формагея и Константина Ущаповского. По имеющейся информации, следственные мероприятия могут быть частью расследования, связанного с делом Ростислава Шурмы, ранее занимавшего пост заместителя главы офиса президента Украины.