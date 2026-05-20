Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 10:06

Обыски начались в управлениях Нацполиции Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой проводит обыски в трех областных управлениях Национальной полиции, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Отмечается, что в рамках антикоррупционной операции задержаны несколько чиновников.

Среди подозреваемых фигурируют помощник замминистра МВД, руководители и заместители областных управлений полиции в Тернопольской, Ивано-Франковской и Житомирской областях. Им предъявлены подозрения по статье «Получение неправомерной выгоды». На этом фоне глава Национальной полиции Украины Иван Выговский принял решение подать заявление об увольнении.

Ранее Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) подтвердила проведение обысков у двух своих членов — Александра Формагея и Константина Ущаповского. По имеющейся информации, следственные мероприятия могут быть частью расследования, связанного с делом Ростислава Шурмы, ранее занимавшего пост заместителя главы офиса президента Украины.

Европа
Украина
обыски
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психотерапевт предупредил о последствиях ускоренных видео
В Роскачестве предрекли бум отечественного виноделия
Самбурская подала в суд на кемеровского блогера
Политолог ответил, завершит ли Трамп войну с Ираном по требованию сената
Путин раскрыл базовые условия развития Китая
ВСУ потеряли «роту калек» в зоне СВО
Россияне назвали «VK Видео» основной видеоплатформой в стране
Раскрыты темы чаепития Путина и Си Цзиньпина в Пекине
ВСУ «убили» восемь FPV-дронов на потопление БЭКа «Днепра»
Известного российского телеведущего могут признать иноагентом
Пожар вспыхнул на одной из станций МЦД на юго-востоке Москвы
Продюсер объяснил резкую смену амплуа экс-участницы «Фабрики звезд»
Путин оценил интерес жителей Китая к изучению русского языка
Дети упали с рухнувшим балконом в школе, делая фотографии
В Минэкономразвития оценили рост поставок продовольствия из России в Китай
На портале «Госуслуги» может появиться важная опция
В Кремле высказались о возможном визите Уиткоффа в Россию
Жители и власти Литвы «ушли под землю» на фоне воздушной тревоги
Путин встретился с инженером из Китая, которого видел еще ребенком
«Легкие сгорели»: мать самого разыскиваемого в России убийцы о его смерти
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.