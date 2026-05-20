«Эту тему обсуждали»: стало известно о мечте Уиткоффа вновь приехать в РФ Ушаков: Уиткофф неоднократно заявлял о желании снова приехать в Москву

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф неоднократно заявлял о желании вновь посетить Москву, заявил в беседе с «Известиями» помощник российского лидера Юрий Ушаков. Однако, по его словам, даты такой поездки пока так и не были согласованы.

Уиткофф несколько раз заявлял о своем желании вместе со своим партнером [Джаредом] Кушнером приехать в Москву. Мы эту тему обсуждали в ходе контактов с ним в частности. Но даты пока не определены, — подчеркнул Ушаков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа осенью на саммите Азиатско-тихоокеанского сотрудничества в Китае возможна. Он уточнил, что подобные мероприятия «для этого и проводятся».

До этого стало известно, что Россия и США поддерживают весьма насыщенные контакты на уровне администраций. Как уточнил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, межгосударственный диалог на сегодняшний день ведется по множеству каналов.