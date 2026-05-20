Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 10:39

«Эту тему обсуждали»: стало известно о мечте Уиткоффа вновь приехать в РФ

Ушаков: Уиткофф неоднократно заявлял о желании снова приехать в Москву

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф неоднократно заявлял о желании вновь посетить Москву, заявил в беседе с «Известиями» помощник российского лидера Юрий Ушаков. Однако, по его словам, даты такой поездки пока так и не были согласованы.

Уиткофф несколько раз заявлял о своем желании вместе со своим партнером [Джаредом] Кушнером приехать в Москву. Мы эту тему обсуждали в ходе контактов с ним в частности. Но даты пока не определены, — подчеркнул Ушаков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа осенью на саммите Азиатско-тихоокеанского сотрудничества в Китае возможна. Он уточнил, что подобные мероприятия «для этого и проводятся».

До этого стало известно, что Россия и США поддерживают весьма насыщенные контакты на уровне администраций. Как уточнил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, межгосударственный диалог на сегодняшний день ведется по множеству каналов.

Власть
Юрий Ушаков
Стив Уиткофф
Россия
