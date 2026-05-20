«Легкие сгорели»: мать самого разыскиваемого в России убийцы о его смерти

Мать убийцы Ермолинского заявила, что ее сын умер от серьезных проблем с легкими

Мать самого разыскиваемого в России убийцы Семена Ермолинского Валентина Ермолинская заявила в беседе с KP.RU, что ее сын умер от проблем с легкими, которые появились после перенесенного коронавируса. По словам женщины, тело беглого преступника обнаружили в чужой квартире в Белоруссии.

Семен стал довольно известным писателем. Творил под псевдонимом Андрей Миллер. Даже стримы проводил. Но всегда скрывал свое лицо. Сын жил один. Никто не вызвал ему скорую. Причиной смерти стали последствия ковида. Легкие у него сгорели, — рассказала Ермолинская.

Она отметила, что, когда правоохранители обыскивали квартиру в Минске, они нашли не только документы на фамилию Миллера, но настоящий паспорт Ермолинского. Правда вскрылась после проведенной экспертизы ДНК, для которой мать убийцы сдала свои образцы. По ее признанию, все эти годы она не общалась с сыном, чтобы не выдать его полиции.

Ермолинский входил в петербургскую националистическую банду, лишившую жизни 16 человек в Екатеринбурге. Преступник 12 лет скрывался в Белоруссии и не обращался к врачам, опасаясь раскрытия личности. За информацию о местонахождении Ермолинского обещали миллион рублей, но найти его не удавалось.

