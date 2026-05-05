Психолог раскрыл основные инструменты телефонных мошенников

Мошенники часто давят на потенциальных жертв, используя угрозы, — им важно ввести человека в состояние тревоги и страха, заявил Lenta.ru психолог Родион Чепалов. Дело в том, что в момент сильных эмоций у людей временно отключается критическое мышление. Этого и добиваются злоумышленники.

Если разложить причины, можно выделить несколько психологических факторов. Первый — это стресс и перегрузка. Когда человек устал, занят, тревожен, он быстрее принимает решения и меньше проверяет информацию. Второй — это авторитет. Если звонящий представляется сотрудником банка или госоргана, включается автоматическое доверие. Третий — это страх. Сообщения типа «ваши деньги в опасности» или «на вас оформляют кредит» запускают реакцию угрозы, — объяснил Чепалов.

Эксперт добавил, что злоумышленники также играют на жадности людей и их стремлении к выгоде. В своих схемах они нередко обещают легкие деньги или скидки. Помимо этого, преступники используют эффект срочности — жертве не дают времени подумать, а требуют сразу выполнить определенные действия.

Ранее юрист Алина Шляпина заявила, что мошенники, представляясь сотрудниками местных администраций, обзванивают пожилых людей накануне Дня Победы и сообщают о якобы запланированном вручении памятных медалей, а после выманивают у жертв персональные данные. Собеседница уточнила, что для правдоподобности злоумышленники нередко называют конкретный этаж и номер кабинета, где якобы пройдет «церемония».