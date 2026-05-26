«Впереди большая жизнь»: Володин обратился к выпускникам

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил выпускников с последним звонком. В своем видеообращении, опубликованном в соцсетях, он призвал выпускников ставить перед собой высокие цели и идти к ним.

Дорогие выпускники! Сегодня для вас звучит последний звонок. Впереди большая жизнь. Время выбора, принятия решений и возможностей. Мечтайте! Ставьте перед собой высокие цели и идите к ним! Все получится! Удачи вам! — отметил он.

Ранее эксперт Минпросвещения РФ, заместитель председателя Общероссийский профсоюз образования Михаил Авдеенко заявил, что подарок школьному учителю на последний звонок или выпускной не должен стоить дороже трех тыс. рублей. Он отметил, что если родители решат дарить несколько подарков, то ограничение действует отдельно на каждый из них.