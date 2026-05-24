Россиянам напомнили о лимите на подарок учителям В Минпросвещения напомнили о лимите на подарки учителям в 3 тыс. рублей

Подарок школьному учителю на последний звонок или выпускной не должен стоить дороже трех тысяч рублей, заявил РИА Новости эксперт Минпросвещения РФ, заместитель председателя Общероссийский профсоюз образования Михаил Авдеенко. Он отметил, что если родители решат дарить несколько подарков, то ограничение действует отдельно на каждый из них.

Работникам образовательных организаций можно дарить подарки, в том числе на государственные праздники, однако законодатель ограничил верхний предел суммы данного подарка в три тысячи рублей, — сказал Авдеенко.

Он посоветовал сохранять чеки на приобретенные подарки. По возможности их следует передавать педагогам вместе с подарком, чтобы при проверке можно было подтвердить стоимость.

Эксперт отметил, что такая норма является дополнительной мерой защиты учителей от необоснованных обвинений и помогает не ставить педагогов в неловкое положение. При этом он уточнил, что ограничение связано именно с исполнением учителем должностных обязанностей в рабочее время. Общегражданских ограничений по стоимости подарков вне трудовой деятельности законодательство не предусматривает.

Ранее преподаватель истории и обществознания, эксперт-разработчик ЕГЭ, кандидат исторических наук Сергей Стецюк рассказал, что при подготовке к ЕГЭ ориентироваться на варианты прошлых лет не самая лучшая идея. По его словам, их обязательно нужно сверять со спецификацией текущего года. Из года в год задания неизбежно меняются.