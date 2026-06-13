Закрытие Ормуза и нефть по $150: как РФ заработает на провале США в Иране

Закрытие Ормуза и нефть по $150: как РФ заработает на провале США в Иране

США нанесли серию ракетных ударов по Ирану. Тегеран в ответ ударил по американским базам на Ближнем Востоке, а также объявил о полном перекрытии Ормузского пролива. Эскалация спровоцировала снижение котировок на мировых рынках, при этом стоимость нефти, напротив, поползла вверх. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: эта ситуация выгодна для американских компаний. Как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке и что от этого получит Россия — в материале NEWS.ru.

Что происходит на Ближнем Востоке

Вечером 10 июня президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «мощным ответом» за сбитый днем ранее военный вертолет Apache. В итоге уже в ночь на 11-е число американские войска нанесли серию ударов по объектам в Исламской Республике. Атака продолжалась около четырех часов. Как заявили в Центральном командовании ВС США, целями стали пункты разведки и наблюдения, системы связи и позиции ПВО.

Иранские агентства IRNA, Mehr, Tasnim и Fars сообщили, что взрывы и работа средств противовоздушной обороны фиксировались на юге — на островах Кешм и Хенгам, в небольшом городе Мохр провинции Фарс, в населенных пунктах Сирик и Минаб провинции Хормозган, а также в Бендер-Аббасе у аэропорта и военной базы.

Центральный штаб военного командования Ирана тут же объявил о закрытии прохода через Ормузский пролив для всех типов судов, включая нефтяные танкеры. По данным Mehr, войска Исламской Республики нанесли удары по двум коммерческим судам, которые пытались пересечь акваторию.

По заявлению Корпуса стражей Исламской революции, 12 баллистических ракет уничтожили место дислокации американских истребителей F-35, F-15 и F-16, а также поразили объекты на иорданской авиабазе Аль-Азрак и в неназванном «центре управления».

Иранский военный корабль в Ормузском проливе Фото: ranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как мировые рынки отреагировали на удары

Вечером 10 июня, после заявлений Трампа о готовящихся ударах по Ирану, торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились ощутимым снижением ключевых индексов. Так, Dow Jones снизился на 953,33 пункта, или на 1,87%. Широкий индекс S&P, который включает 500 крупнейших компаний рынка США из разных секторов экономики, потерял 119,66 пункта, или 1,62%. Высокотехнологичный индекс электронной биржи Nasdaq упал сильнее остальных — на 509,32 пункта, или на 1,98%. Такое синхронное падение указывает на широкую распродажу акций.

При этом цены на нефть, напротив, вернулись к росту. Фьючерсные контракты на августовские поставки нефти Brent на лондонской бирже ICE прибавили в стоимости почти доллар, превысив $94 (6,7 тыс. рублей) за баррель. Июльские контракты на техасскую нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали на $1,08 — их стоимость достигла $91,11 (6,5 тыс. рублей) за баррель.

Доктор экономических наук Алексей Зубец в беседе с NEWS.ru отметил, что нефтяные компании благодаря таким колебаниям получают существенную прибыль.

«Для бюджета США это хорошо, поскольку компании платят больше налогов. А для рядовых американцев — плохо, поскольку растет цена на бензин. Поэтому Трамп всячески пытается рост цен сдержать, выпуская на рынок новые объемы нефти», — отметил он.

Трамп в свою очередь похвастался, что США тайно вывозили из Ирана миллионы баррелей нефти в ходе ночных операций.

«Недавно ночью мы забрали 22 судна. Поздно ночью, без света. Поскольку у Ирана [в этом районе] не было радара — мы его разбомбили», — заявил американский лидер.

По мнению Зубца, уже вскоре американские власти начнут продавать награбленное. Правда, эффект от этого вряд ли сильно повлияет на ситуацию на рынках — цены на нефть продолжат расти.

Танкер в Ормузском проливе Фото: Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

Есть ли выгода для России

Рост нефтяных котировок уже приносит выгоду России. Согласно данным Министерства финансов, в мае дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ достигли 175 млрд рублей, а в июне они могут составить 220 млрд. Всего же, прогнозирует ведомство, до конца 2026 года казна может получить дополнительно 2,5 трлн рублей благодаря росту цен на черное золото.

Зубец уверен: если кризис на Ближнем Востоке затянется, то нефть продолжит дорожать.

«Если сейчас она стоит выше $90 (6,4 тыс. рублей) за баррель, то может вырасти до $150 (10,7 тыс. рублей)», — полагает экономист.

Заместитель гендиректора и аналитик Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с NEWS.ru отметил, что Россия заработает и на продаже газа. Уже сейчас средняя стоимость 1000 кубометров голубого топлива составляет $600 (43 тыс. рублей), напомнил он.

«Такая же ситуация была в 2021 году — на пике „газовых“ цен. Но тогда цена в $600 сложилась в августе, а сейчас уже в середине июня — когда все лето впереди. А это значит, что пик спроса на топливо еще не пройден», — пояснил собеседник.

Впрочем, подчеркнул Фролов, в этой ситуации есть свои нюансы.

«Надо понимать, что если нефть и газ дорожают, то спрос на них начинает снижаться. Китай, например, уже снизил закупки нефти: слишком высоки цены. Поэтому ждать, что на росте нефтегазовых котировок мы будем богатеть и богатеть — не стоит», — заметил он.

Что ждет Ближний Восток

Трамп параллельно с угрозами новых ударов в адрес Ирана заявил, что еще считает возможным заключение «сделки» с Исламской Республикой. При этом он обвинил Тегеран в попытке затянуть переговоры с Вашингтоном.

Руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты РФ Георгий Федоров в разговоре с NEWS.ru усомнился в готовности США свернуть кампанию на Ближнем Востоке.

«Они вместе с Израилем будут пытаться тем или иным способом Иран уничтожить. В этих условиях задача России — поддерживать Исламскую Республику как своего союзника и пытаться извлекать из конфликта геополитические и экономические выгоды», — заключил эксперт.

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