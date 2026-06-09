Угрожал Путину и попался на домогательствах: секс-скандал с прокурором МУС

Угрожал Путину и попался на домогательствах: секс-скандал с прокурором МУС

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, выдавший ордер на «арест» президента России Владимира Путина, временно отстранен от должности из-за обвинений в сексуальных домогательствах. При этом Хан уже заочно осужден в России. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что этот скандал нанесет тяжелейший удар по и без того небезупречной репутации МУС. Что не так с деятельностью «высокоморального» судебного органа и какое будущее ждет Хана — в материале NEWS.ru.

В чем подозревают Карима Хана

Бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута Международного уголовного суда отстранило Хана от должности прокурора МУС. Причиной для этого стали обвинения в сексуальных домогательствах. Расследование провело Управление служб внутреннего надзора ООН.

Агентство Reuters сообщило, что Хан приставал к своей подчиненной. По данным The Guardian, речь идет о женщине, работавшей напрямую с прокурором в подразделении МУС, которое расследовало международные преступления. Утверждается, что Хан буквально не давал сотруднице прохода и в том числе смог заманить ее в свой дом.

Сам подозреваемый отвергает все обвинения. Однако в его деле уже появилась еще одна пострадавшая, которая также стала жертвой домогательств.

Об отставке Хана с поста пока не сообщалось. Associated Press отмечает, что для снятия его с должности потребуется провести тайное голосование Ассамблеи, на котором большинство представителей стран-участниц выскажутся за. Всего в МУС входят 125 государств, для решения об отстранении от должности нужны голоса 63 стран.

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан Фото: Chepa Beltran/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чем известен Карим Хан

Хан в 2023 году выдал ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвинив их якобы в незаконном перемещении детей с Украины в Россию. На деле же речь шла об обеспечении безопасности несовершеннолетних и их эвакуации с прифронтовых территорий, где они подвергались серьезному риску.

Так, в конце мая 2026 года омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что жертвами атак ВСУ только на территории Донецкой Народной Республики с 2014 года стали 253 ребенка, еще 1059 получили ранения различной степени тяжести. Она также уточнила, что уже после начала специальной военной операции в результате действий украинской армии погибли 162 ребенка, 606 были ранены.

В 2024 году досудебная палата МУС также выдала ордера на «арест» секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. При этом РФ не является участницей Римского статута и не признает юрисдикцию МУС.

Тогда же Хан запросил разрешение на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы израильского Минобороны Йоава Галанта. Аналогичный запрос он сделал в отношении лидеров ХАМАС Исмаила Хании, Мухаммада Дейфа и Яхьи Синвара. Никто из них арестован не был.

Первый вице-президент Федерального союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с NEWS.ru указал на несостоятельность МУС как института международного права.

«Далеко не все страны мира поддерживают его деятельность. Многие принципиально возражают против самой идеи существования этого суда. Среди таких стран — Россия, США, Китай, Израиль, Индия, Иран и многие другие», — пояснил он.

По мнению эксперта, сегодня суть деятельности Международного уголовного суда фактически сведена к двум простым функциям.

«Первая — держать в узде мелкие независимые страны. Если какой-нибудь африканский князек занимается каннибализмом, МУС может его арестовать и осудить — если „белый хозяин“ князька не заступится. Вторая — сугубо политическая: пытаться давить на лидеров сильных стран, обвиняя их в совершении преступлений. Ясно, что никто никого не арестует, но можно попробовать помотать нервы», — объяснил Трунов.

Карим Хан Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Могут ли Хана выдать России

В декабре 2025 года Мосгорсуд заочно приговорил Хана к 15 годам заключения. Следственный комитет установил, что с февраля по март 2022 года он незаконно привлек к уголовной ответственности граждан России, а президиум МУС при отсутствии легальных оснований дал указания судьям палаты вынести заведомо ложные ордера об их аресте.

Впрочем, Трунов полагает: выдачи Хана России ждать не стоит. Неясна и судьба обвинений в его адрес.

«Ордера на арест, которые он выписывал, не отзовут. Доведут ли его самого до уголовного наказания — тоже большой вопрос», — заметил собеседник.

И все же отстранение Хана может нанести серьезный удар по репутации МУС, допустил эксперт.

«Этот суд и до скандала не был мировым юридическим арбитром. А теперь теряет даже гипотетическую возможность быть арбитром моральным», — подчеркнул Трунов.

Карим Хан Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что будет с международным правом

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что международного права, которое все в мире бы соблюдали и признавали, не существует. При этом руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты РФ Георгий Федоров считает скандал вокруг Карима Хана знаковым.

«Он показывает, что те, кто претендует на роль носителей права, люди с сомнительной репутацией», — подчеркнул он.

По мнению политолога, мир сегодня остро нуждается в единых «правилах игры». Ни ООН, ни МУС с этой функцией явно не справляются.

«Пока не сложится новый баланс сил на планете, ждать появления новых правил, которые все станут добровольно соблюдать, вряд ли стоит», — убежден эксперт.

Элитолог кандидат политических наук Дмитрий Журавлев добавляет: «Международное уголовное право сложилось и худо-бедно соблюдалось в 1920-е годы, с появлением Лиги Наций. Потом на роль института, который его поддерживает, претендовала ООН».

По словам собеседника NEWS.ru, пока СССР и США «держали друг друга за руки», международное право хоть как-то соблюдалось — пусть не везде и не всегда.

«А с 1991 года никакого международного права нет. Поэтому смысла в существовании МУС никакого», — заключил эксперт.

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