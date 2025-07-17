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17 июля 2025 в 13:00

Львова-Белова раскрыла, как ордер на арест повлиял на ее работу и жизнь

Омбудсмен Львова-Белова заявила, что ордер МУС помешал ее работе с украинцами

Мария Львова-Белова Мария Львова-Белова Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Ордер на арест, выданный Международным уголовным судом (МУС) в 2023 году, усилил поток дезинформации и создал напряжение, возводящее ненужные барьеры, заявила в интервью NEWS.ru уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, сначала семьи, проживающие на Украине, боялись обращаться к ней за помощью, однако после сотрудничество наладилось.

Мы как работали, так и продолжаем работать. Ордер МУС усилил поток дезинформации и вначале создал напряжение, возводящее ненужные барьеры, что точно не в интересах детей. Семьи, проживающие на Украине и в других странах, после ордера МУС какое-то время боялись обращаться к нам за помощью, сейчас это осталось позади, — сказала Львова-Белова.

Она подчеркнула, что ордер, как и санкции, значительно сократили ее возможности для передвижения по миру. Но, по ее словам, рабочих поездок в недружественные страны не предусмотрено, а путешествовать туда у детского омбудсмена «нет ни времени, ни желания».

Ранее Львова-Белова заявила, что родителям следует эмоционально поддержать ребенка в случае, если он стал жертвой буллинга. Она посоветовала объяснить детям, что такое может произойти с каждым. Омбудсмен добавила, что необходимо спокойно, аргументированно поговорить с классным руководителем или воспитателем, школьным психологом. Если это не дает результата, обратиться в администрацию учреждения.

Мария Львова-Белова
дети
семьи
аресты
ордер
МУС
Максим Ширяев
М. Ширяев
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