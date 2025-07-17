Львова-Белова раскрыла, как ордер на арест повлиял на ее работу и жизнь

Львова-Белова раскрыла, как ордер на арест повлиял на ее работу и жизнь Омбудсмен Львова-Белова заявила, что ордер МУС помешал ее работе с украинцами

Ордер на арест, выданный Международным уголовным судом (МУС) в 2023 году, усилил поток дезинформации и создал напряжение, возводящее ненужные барьеры, заявила в интервью NEWS.ru уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, сначала семьи, проживающие на Украине, боялись обращаться к ней за помощью, однако после сотрудничество наладилось.

Мы как работали, так и продолжаем работать. Ордер МУС усилил поток дезинформации и вначале создал напряжение, возводящее ненужные барьеры, что точно не в интересах детей. Семьи, проживающие на Украине и в других странах, после ордера МУС какое-то время боялись обращаться к нам за помощью, сейчас это осталось позади, — сказала Львова-Белова.

Она подчеркнула, что ордер, как и санкции, значительно сократили ее возможности для передвижения по миру. Но, по ее словам, рабочих поездок в недружественные страны не предусмотрено, а путешествовать туда у детского омбудсмена «нет ни времени, ни желания».