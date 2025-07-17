«Украинцы благодарили нас»: Львова-Белова об обмене детей и ордере на арест

Глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Киев передал Москве список из 339 фамилий детей для возвращения. Одиннадцать из них отправятся на родину 17 июля. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью NEWS.ru рассказала, сколько всего детей воссоединились со своими семьями с начала СВО, сколько времени занимает такой обмен, следит ли она за судьбой ребят и как ей живется с ордером на арест от Международного уголовного суда.

«Мы учитываем пожелания детей»

— Мария Алексеевна, сколько детей вернулись к родителям и родственникам в России и на Украине с 2022 года?

— Мы ведем большую работу по поиску и верификации детей и семей как в России, так и на Украине. Всего с начала СВО мы уточнили местонахождение и выяснили судьбу более 300 семей. Передали эти данные родственникам, международным посредникам, украинской стороне. Где нужна помощь в воссоединении детей с их близкими, подключаемся и помогаем. Конечно, учитываем и пожелания детей.

На сегодняшний день при нашем участии с родственниками в России воссоединились 25 детей из 17 семей, с близкими на Украине и в третьих странах — 112 детей из 88 семей. Происходит это регулярно. Например, на днях в Россию вернулся 13-летний ребенок, а на Украину к близким поехали 11 детей из семи семей.

— Какие истории у этих семей?

— Мальчик, который недавно вернулся в Россию, в 2016 году уехал с бабушкой на Украину. Его мама и папа находятся в РФ. Сейчас появилась возможность снова быть с родителями.

Россия вернула еще двух детей с территории Украины Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В целом ситуации у семей разные. Например, из тех ребят, что едут на Украину, один ребенок жил в России с мамой, но захотел переехать на Украину к отцу. 15-летняя девочка, наоборот, жила в России с папой, а захотела жить с мамой. 13-летний мальчик после смерти бабушки захотел воссоединиться с сестрой. Или такая ситуация: подросток в связи с семейными обстоятельствами оказался в социально-реабилитационном центре в РФ, на Украине его ждет мама.

«Родители редко пользуются услугами медиатора»

— Кто помогает в процессе воссоединения?

— Серьезную помощь оказывает Катар: он участвует в обмене имеющейся информацией с Украиной, берет на себя логистические расходы, обеспечивает детям и их родственникам трансфер по территории РФ и за рубежом, фиксирует факт воссоединения семей посредством встреч с ними на территории своих заграничных учреждений. Сотрудничаем с Международным комитетом Красного Креста, Ватиканом.

— Сколько времени уходит, чтобы воссоединить семьи?

— По времени все индивидуально. Есть случаи, когда можно помочь оперативно. Порой возникают проблемы с документами. Например, в мае мы посодействовали выезду на Украину подростка, чей загранпаспорт, выданный на Украине, истекал в середине месяца.

Есть ситуации, требующие более продолжительной работы во взаимодействии с федеральными и территориальными органами исполнительной и судебной власти — до нескольких месяцев. Также бывают семейные споры, которые затягиваются, и быстро решить их не удается. Например, ребенок живет с папой, а мама хочет, чтобы он переехал к ней. Мы готовы предоставить услуги медиатора, но, к сожалению, родители редко пользуются этой возможностью.

Мария Львова-Белова Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

«Родственники присылают нам благодарности и фото детей»

— Продолжаете ли вы следить за судьбами детей, которым помогли воссоединиться с близкими?

— Мы с особым вниманием относимся к семьям вернувшихся детей, помогаем решать возникающие проблемы. Активную роль в этом играют мои коллеги — региональные уполномоченные. Содействуем устройству детей в образовательные организации, в реализации права на отдых в оздоровительных учреждениях на территории России.

Было несколько случаев, когда родственники, проживающие на Украине, после воссоединения с детьми направляли нам благодарности за оказанное содействие, а также фото детей. Конечно, у родителей, бабушек, дедушек остаются контакты моих советников, и они могут в любой момент написать нам.

— Сколько сейчас таких историй находятся у вас в работе?

— Воссоединение — это живой процесс, цифры постоянно меняются. У нас в работе более 20 случаев, когда детей ждут родственники в России. Эти ребята проживают на Украине, в Евросоюзе. Прицельно работаем над ситуациями 14 детей, изучается возможность воссоединения детей с родственниками на Украине.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Украинцы боялись обращаться к нам за помощью»

— Международный уголовный суд выдал ордер на ваш арест. Как к этому относитесь?

— Мы как работали, так и продолжаем работать. Ордер МУС усилил поток дезинформации и вначале создал напряжение, возводящее ненужные барьеры, что точно не в интересах детей.

— Ордер мешает вам в жизни и работе?

— Семьи, проживающие на Украине и в других странах, после ордера МУС какое-то время боялись обращаться к нам за помощью, сейчас это осталось позади, процесс между странами налажен при посредничестве Катара.

Безусловно, ордер, как и санкции, значительно сократил мои возможности для передвижения по миру. Но рабочих поездок в недружественные страны пока не предвидится, а путешествовать туда нет ни времени, ни желания.

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