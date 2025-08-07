Психолог объяснил тягу зумеров к прослушиванию песен из прошлого

Многие зумеры слушают песни из прошлых десятилетий, поскольку они испытывают ностальгию, заявил «Радио 1» психолог Евгений Идзиковский. При этом, по его словам, основной причиной популярности таких композиций являются вирусные видео в Сети.
Это все тренды. Как только вам что-то в песне откликнулось, вы начинаете искать исполнителя, слушать его творчество, передавать другим, — отметил Идзиковский.
По мнению психолога, в повышенном интересе молодежи к творчеству прошлого нет ничего удивительного. Он подчеркнул, что через 20–30 лет современные песни станут частью уже ушедшей эпохи и найдут новых слушателей.
Продюсер Павел Рудченко ранее заявил, что зумеры заинтересовались творчеством певицы Татьяны Булановой из-за грустных хитов. По его словам, российская молодежь откликается на крайности.