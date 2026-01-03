Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 06:40

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 3 января

В Москве 3 января ожидается снег и температура до минус трех градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В субботу в Москве прогнозируется облачная погода с осадками, следует из данных на сайте Гидрометцентра России. Температура воздуха не поднимется выше минус трех градусов.

Ночью ожидается дальнейшее похолодание до минус шести. Также вероятен кратковременный небольшой снег.

Отмечается, что ветер будет южным, его скорость не превысит трех метров в секунду. В Московской области температурный режим окажется примерно таким же.

Ранее стало известно, что в на Кубани действует штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. С 3 по 4 января в регионе прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с, а в горной местности — до 29 м/с.

До этого мощный шторм с огромными волнами разнес набережную в Сочи. Стихия уничтожила ларьки, кафе и укрепления. В городе было объявлено штормовое предупреждение. В результате разгула стихии сильно пострадал сам пляж, где разбросало обломки конструкций и шезлонгов.

Кроме того, столбики уличных термометров в Краснодаре в ночь на 2 января опустились до минус 10,4 градуса, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, это самое низкое значение с начала текущей зимы.

