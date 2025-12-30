В Сочи нагрянул мощный шторм В Сочи шторм разрушил ларьки, кафе и укрепления на набережной

Мощный шторм разнес набережную в Сочи, уничтожив ларьки, кафе и укрепления, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, вода вышла из берегов из-за мощного ветра и начала смывать стоящие на ее пути постройки. Местные назвали происходящее «штормом века», несмотря на то, что в 2024 году непогода была мощнее.

Приморская набережная превратилась в пляж. <...> Теперь пляжа у нас нет. В кафе все разрушено, — поделилась очевидица.

В результате стихии сильно пострадал сам пляж, где разбросаны обломки конструкций и шезлонгов. При этом выходы на набережную в настоящее время перекрыли. В горах сейчас идет сильный снегопад. В городе объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до 1 января.

Ранее спасатели в Крыму начали ликвидацию последствий снежного шторма. В результате непогоды в Бахчисарайском и Кировском районах было зафиксировано отключение света в десятках населенных пунктах. Также шторм привел к падению деревьев и авариям на дорогах.

В Швеции ураган уничтожил знаменитого соломенного козла, которого каждый год по традиции устанавливают в Евле. Инсталляция не выдержала стихии в субботу, 27 декабря. Инцидент стал первым, когда козла разрушили не вандалы, а непогода.