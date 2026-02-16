На пляж в Британии выбросило тысячи необычных моллюсков Сильный шторм выбросил на берег Англии моллюсков рода Lutraria

На пляжи британского графства Дорсет из-за шторма выбросило тысячи моллюсков рода Lutraria, передает Bournemouth Daily Echo. Отмечается, что последний раз подобное наблюдали семь лет назад.

Внешне создания напоминают гнилые бананы из-за продолговатых тел внутри раскрытых раковин, добавили в источнике. Биологи идентифицировали их как «раковины выдр» — моллюсков, обычно обитающих на морском дне.

Ранее недалеко от камчатского поселка Октябрьский море выбросило на берег мертвого кита. По оценкам очевидцев, длина животного составляет около 17 метров. Судя по внешним признакам, особь была довольно молодой.

До этого тропический шторм «Басьянг» на Филиппинах унес жизни пяти человек, включая детей, и вынудил тысячи жителей покинуть свои дома. Особенно пострадал регион Северный Минданао, где власти заранее рекомендовали эвакуацию, но некоторые граждане отказались от нее.

Кроме того, тропический циклон «Гезани» обрушился на восточное побережье Мадагаскара. Под удар прежде всего попал крупный порт Туамасина.