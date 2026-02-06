Названо количество жертв масштабного урагана на Филиппинах

Тропический шторм «Басьянг» на Филиппинах унес жизни пяти человек, включая детей, и вынудил тысячи жителей покинуть свои дома, сообщает местное издание Manila Bulletin. Особенно пострадал регион Северный Минданао, где власти заранее рекомендовали эвакуацию, но некоторые граждане отказались ее выполнять.

Мы контролируем ситуацию. Жителям было рекомендовано эвакуироваться за несколько дней до этого. Но, к сожалению, некоторые из них отказались покидать свои дома, — заявил глава города Илиган Фредерик Сиао.

Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что к Ямайке приближается шторм «Мелисса» со скоростью ветра 78 метров в секунду. Специалисты предупредили о вероятных наводнениях, также отмечается, что стихия движется со скоростью четыре километра в час, а ее центр расположен в 240 километрах к юго-западу от столицы государства Кингстона.

Кроме того, президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что погодные аномалии в Москве этой зимой, как и в целом в последнее время, являются проявлением глобального потепления. По его словам, с этим связано установление как рекордно высоких, так и аномально низких температур в столице в январе и феврале.