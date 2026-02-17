Зимняя Олимпиада — 2026
Дорога до работы превратилась в полосу препятствий для жителей Чукотки

В Анадыре люди с трудом добираются до работы из-за шквалистого ветра

В Анадыре люди с трудом добираются до работы из-за сильных порывов ветра и метели, которые буквально сбивают с ног, сообщает Telegram-канал «Пул N3». Из-за разбушевавшейся стихии в городе приостановлено движение общественного транспорта.

Как пишет канал, в школах отменили занятия. Шквалистый ветер уже привел к разрушениям: повреждены кровли и элементы облицовки некоторых жилых домов.

Сильные порывы ветра достигли скорости до 40 метров в секунду. Такая интенсивная пурга накрыла нас сегодня впервые за долгое время. Обнаружены повреждения от природного явления. Проблемы есть. Нетипично сильным ветром сорваны части кровель и фасадов, — рассказал мэр города Сергей Спицын.

Ранее сообщалось, что участок федеральной трассы М-5 «Урал» от Чебаркуля Челябинской области до границы с Башкирией пришлось закрыть для грузовых автомобилей и автобусов. Решение приняли из-за ухудшения погодных условий.

До этого улицы Воронежа затопило из-за плюсовой температуры. Столбики термометров достигли плюс трех градусов, поэтому снег начал активно таять. Вода заполнила проезжую часть, город сковали пробки, несколько автомобилей застряли прямо посреди дороги.

