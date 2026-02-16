Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 15:39

Улицы Воронежа в преддверии морозов превратились в полноводные реки

Воронеж ушел под воду из-за резкого повышения температуры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Улицы Воронежа затопило из-за плюсовой погоды, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, машины тонут в глубоких лужах, а жители некоторых жилых комплексов фактически оказались отрезаны от города.

Столбики термометров достигли плюс трех градусов, поэтому снег начал активно таять. Вода заполнила проезжую часть, город сковали пробки, несколько автомобилей застряли прямо посреди дороги По данным канала, уже завтра синоптики обещают резкое похолодание: температура может опуститься до минус 10 градусов.

От непогоды пострадали жильцы ЖК «Черемушки». По их словам, выехать с территории комплекса сейчас невозможно. Кроме того, как утверждают жильцы, общественный транспорт отказывается заезжать во двор, поэтому многие не смогли добраться до работы, а дети — до школ и вузов.

Ранее турецкий город Аланья затопило водой после выхода из берегов реки Дим-Чай. В зоне подтопления оказались несколько районов, жители забрались на крыши домов. Горожане пришли на помощь собаке, которую едва не унес поток реки. Они затащили ее наверх, схватив за лапы. Сейчас в городе не работают учебные заведения. Местные власти решили эвакуировать жильцов первых этажей.

