15 февраля 2026 в 18:50

Спасение жителей затопленных улиц Аланьи попало на видео

Турецкую Аланью затопило водой после выхода из берегов реки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Турецкий город Аланья оказался затоплен водой после выхода из берегов реки Дим-Чай, кадры с места происшествия опубликовал TGRT Haber TV. В зоне затопления оказались несколько районов, жители забрались на крыши домов для спасения.

Кроме того, горожане пришли на помощь собаке, которую едва не унес поток реки. Они затащили ее наверх, схватив за лапы. Сейчас в городе не работают школы. Власти решили эвакуировать жильцов первых этажей.

Ранее в городе Чадане Республики Тыва река с одноименным названием затопила улицы. Вода вышла в центр, создав угрозу для территории школы № 4 и детского сада «Радуга», а также придомовых участков.

До этого Объединенные Арабские Эмираты столкнулись с масштабным природным катаклизмом: после мощной песчаной бури на страну обрушились проливные дожди, затопившие Дубай. Дороги города превратились в каналы, по которым буквально дрейфовали люксовые спорткары.

В конце ноября сообщалось, что сотни россиян застряли на Шри-Ланке из-за продолжающихся ливней и потопов. В регионах Канди и Матале было парализовано движение наземного транспорта, также закрылись аэропорты. На острове в момент наводнений находились порядка 9 тыс. россиян.

Турция
потопы
реки
происшествия
