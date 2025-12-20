Затопленные рекой улицы российского города попали на видео Река Чадан затопила город с одноименным названием в Туве

В городе Чадане Республики Тува река с одноименным названием затопила улицы, сообщили в пресс-службе местного правительства. Вода вышла в центр, создав угрозу для территории школы № 4 и детского сада «Радуга», а также придомовых участков.

Ситуация взята под контроль республиканскими и местными властями. На месте происшествия работает оперативный штаб под руководством председателя районной администрации Айдыса Куулара. Для помощи в ликвидации последствий из Кызыла выехали спасатели и специалисты по аварийно-восстановительным работам.

Активные меры начались после первого сообщения 17 декабря. Силами администрации и привлеченных организаций была оперативно начата отсыпка разлива песчано-гравийной смесью и строительство защитной дамбы. Несмотря на это, 18 декабря произошел новый выброс наледи, что потребовало расширения работ. К настоящему моменту для отвода воды уже вырыт канал протяженностью 80 метров, а общая длина укрепленной защитной насыпи достигла 350 метров. На месте задействованы 40 человек и 6 единиц техники.

