19 декабря 2025 в 12:22

В Дубае после ливней началось наводнение

Дороги в Дубае затопило после мощных ливней

Фото: Christopher Pike/AP/TASS
Объединенные Арабские Эмираты столкнулись с масштабным природным катаклизмом: после мощной песчаной бури на страну обрушились проливные дожди, затопившие Дубай, сообщает Telegram-канал SHOT. Дороги города превратились в каналы, по которым буквально дрейфуют люксовые спорткары.

Для туристов и местных жителей стихия создала серьезные логистические проблемы: такси в городе практически не работает, а многие авиарейсы задерживаются. Власти перевели часть населения на удаленную работу, а коммунальные службы задействовали спецтехнику для откачки гигантских луж.

Российские туристы в Дубае разделились на два лагеря: одни вынуждены проводить время в номерах из-за невозможности куда-либо добраться, другие продолжают купаться в море, несмотря на похолодание и последствия шторма. Ситуация начала стабилизироваться только к утру 19 декабря, однако последствия затопления элитных кварталов и размытых дорог коммунальщикам придется устранять еще несколько дней.

В конце ноября сообщалось, что сотни россиян застряли на Шри-Ланке из-за продолжающихся ливней и потопов. В регионах Канди и Матале было парализовано движение наземного транспорта, также закрылись аэропорты. На острове в момент наводнений находились порядке 9 тыс. россиян.

