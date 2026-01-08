Мирное урегулирование украинского конфликта в текущей ситуации невозможно из-за позиции Киева и стран Европейского союза, такое мнение высказал немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его словам, для государств это «вопрос выживания».

Мы находимся в эпицентре конфликта, и я думаю, что его невозможно урегулировать за столом переговоров, потому что лидеры Украины — военная диктатура — не хотят его завершения, так как его продолжение стало для них вопросом выживания, — подчеркнул он.

Бааб также отметил, что так называемая коалиция желающих заинтересована в продолжении противостояния между Москвой и Киевом. По его словам, этот конфликт является лишь одним из фронтов глобальной борьбы, в основе которой лежит переход от угасающего однополярного мира к формирующемуся многополярному мировому порядку.

Ранее бывший начальник Генштаба Франции генерал Пьер де Вилье высказал мнение, что Украина не сможет одержать военную победу над Россией. Экс-военачальник констатировал, что украинские силы терпят поражение на фронте. Он призвал искать дипломатическое решение и пути к миру.