Бывший начальник Генштаба Франции генерал Пьер де Вилье в эфире радиостанции Sud Radio высказал мнение, что Украина не сможет одержать военную победу над Россией. По его словам, единственным выходом из конфликта являются переговоры о прочном мире.

Экс-военачальник констатировал, что украинские силы терпят поражения на фронте, и у них не осталось шансов на победу в прямом противостоянии. Он призвал искать дипломатическое решение и пути к миру.

К миру, который будет справедливым, особенно в вопросе территорий, и к миру, который будет прочным, с гарантиями безопасности, чтобы избежать возобновления этого через несколько месяцев, — заявил де Вилье.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой антироссийского курса Евросоюза. По его словам, Брюссель готов зайти слишком далеко в своей политике, рискуя переступить опасную черту. Основной причиной он назвал «ненависть к России», которая, как считает политик, доминирует в решениях ЕС. Глава словацкого правительства заявил, что действия Евросоюза ведут его к краю пропасти.